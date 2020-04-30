В пятницу в Москве пройдет шестая дезинфекция дорог

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.