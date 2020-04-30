Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:15
https://ria.ru/20200430/1570806058.html
В пятницу в Москве пройдет шестая дезинфекция дорог
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570544290_0:146:3121:1902_1036x0_80_0_0_56b2a3840dfedd1de793276848226117.jpg
РИА Новости

В пятницу в Москве пройдет шестая дезинфекция дорог

13:49 30.04.2020 (обновлено: 15:15 30.04.2020)
278
© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шестая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств пройдет в Москве в пятницу 1 мая, говорится в сообщении пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Ее целью является профилактика распространения коронавирусной инфекции, она проходит еженедельно, приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, в ходе дезинфекции проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
В ходе работ свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб с помощью более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники продезинфицируют более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
"В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады", - добавляется в сообщении.
До блеска: как убирают Москву, пока жители сидят дома
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
1 из 8

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

Сотрудники коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
2 из 8

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
3 из 8

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
4 из 8

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
5 из 8

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
6 из 8

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

Дезинфекция диспетчерской Южнопортового района
7 из 8

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
8 из 8

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 8

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
3 из 8

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 8

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Все используемые дезинфицирующие препараты рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для людей и животных, подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
221002
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала о сроках полной отмены ограничений из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26В Пензенской области продлили режим самоизоляции
18:24В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
18:24Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19
18:22Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
18:17В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
18:15В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
18:11Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат
18:09Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
18:04Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
Лента новостейМолния