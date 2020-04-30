Сбербанк оценит финансовую надежность российских компаний

В банке пояснили, что оценка компании строится на основе методов экономико-математического моделирования: используются данные из открытых источников, в том числе о наличии банкротств, арбитражных дел и судебных исков, данные в ЕГРЮЛ. Кроме того, к ним добавляются знания самого банка о своих клиентах: история платежей, кредитная история, списки неблагонадежных компаний. В результате компания получит рейтинг от 1 до 10, где 10 — наилучший показатель.