Сбербанк оценит финансовую надежность российских компаний

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сбербанк на основе открытых источников и собственных данных будет выдавать российским компаниям рейтинг финансовой надежности, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
"Сбербанк совместно с "КОРУС Консалтинг СНГ" (входит в экосистему Сбербанка) предоставил корпоративным клиентам возможность получить рейтинг финансовой надежности своей компании", - сказано в сообщении.
В банке пояснили, что оценка компании строится на основе методов экономико-математического моделирования: используются данные из открытых источников, в том числе о наличии банкротств, арбитражных дел и судебных исков, данные в ЕГРЮЛ. Кроме того, к ним добавляются знания самого банка о своих клиентах: история платежей, кредитная история, списки неблагонадежных компаний. В результате компания получит рейтинг от 1 до 10, где 10 — наилучший показатель.
"Высокий рейтинг указывает на финансовую устойчивость компании и ее надежность как контрагента. Низкая оценка подтверждает финансовые трудности или высокую долговую нагрузку компании. В таком случае компания получит диагностику проблемных мест и рекомендации по их устранению. Оценка регулярно пересчитывается при поступлении обновленных данных, что особенно важно в условиях нестабильной экономики", - отметили в Сбербанке.