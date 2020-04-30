Норвегия может продлить контроль на границе на 90 дней, сообщили СМИ

МУРМАНСК, 30 апр - РИА Новости. Норвегия уведомила ЕС о том, что погранконтроль, введенный из-за пандемии коронавируса , может быть продлен на 90 дней после 15 мая, однако окончательное решение еще не принято, сообщила газета VG в четверг.

"Пограничный контроль, который Норвегия ввела на всех границах с 16 марта, может быть продлен. Пока что он действует до 15 мая", - сообщило издание.

Как отметили в министерстве юстиции, в случае принятия решения о продлении погранконтроля Норвегия обязана уведомить об этом ЕС за четыре недели до даты продления.

"Решение о продлении на 90 дней не принято, но министерство юстиции и общественной безопасности уведомило ЕС в письме, чтобы мы могли сделать это после 15 мая, если захотим", - сообщил изданию представить министерства. Как отмечает издание со ссылкой на парламент страны, решение о продлении погранконтроля пока не принято.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии превысило 7,7 тысячи человек, прирост в последние дни остается стабильным, от последствий коронавируса скончались 207 человек. -0-