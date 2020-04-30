ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. " Единая Россия " примет участие в подготовке национального плана действий по нормализации деловой и экономической жизни в РФ, заявил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак

Ранее президент России Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. Турчак подчеркнул, что для "Единой России" это прямое руководство к действию.

"С партией работают эксперты, ученые, общественные организации и предприниматели. Много наработок у наших депутатов и сенаторов. Вместе мы сможем найти наиболее эффективные решения, которые позволят быстро восстановить в стране нормальную жизнь и работать на перспективу", - приводит пресс-служба ЕР слова Турчака.

Решением президиума генсовета ЕР создана специальная рабочая группа, которая вместе с правительством и регионами будет готовить предложения по поддержке граждан и экономики, добавили в пресс-службе.