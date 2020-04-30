ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Единая Россия" примет участие в подготовке национального плана действий по нормализации деловой и экономической жизни в РФ, заявил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. Турчак подчеркнул, что для "Единой России" это прямое руководство к действию.
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"С партией работают эксперты, ученые, общественные организации и предприниматели. Много наработок у наших депутатов и сенаторов. Вместе мы сможем найти наиболее эффективные решения, которые позволят быстро восстановить в стране нормальную жизнь и работать на перспективу", - приводит пресс-служба ЕР слова Турчака.
Решением президиума генсовета ЕР создана специальная рабочая группа, которая вместе с правительством и регионами будет готовить предложения по поддержке граждан и экономики, добавили в пресс-службе.
Ранее председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов заявлял, что партия подготовит предложения по поэтапному выходу российской экономики из кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране.