"Аэрофлот" разъяснил правила использования ваучеров за возврат билетов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Возврат авиабилета в форме ваучера доступен всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе по невозвратным тарифам, предложение распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая 2020 года, сообщила пресс-служба крупнейшей российской авиакомпании " Возврат авиабилета в форме ваучера доступен всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе по невозвратным тарифам, предложение распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая 2020 года, сообщила пресс-служба крупнейшей российской авиакомпании " Аэрофлот ".

"Аэрофлот" предлагает пассажирам новый инструмент компенсации стоимости билетов за полеты в случае их отмены или отказа пассажира от перевозки в период пандемии COVID-19 — сертификат, номинал которого соответствует сумме оплаченной провозной платы", - говорится в сообщении.

"Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе, по невозвратным тарифам в случае, если рейс не был отменен, но пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки. Кроме того, "Аэрофлот" предложит пассажирам дополнительные преимущества при приобретении билетов с использованием сертификата", - отмечает компания.

В случае, если рейс был отменен, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет. При этом для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при оплате сертификатом предоставляется однократная 25%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются.

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Оформить сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая 2020 года. Использовать сертификат можно в течение трех лет с даты рейса по первоначальному билету. Оформление производится в офисах собственных продаж, филиалах и представительствах компании.

Предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года: с датой вылета в/из Китая с 18 февраля; с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта. Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата.