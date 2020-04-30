Преступления нацистов не подлежат оправданию, заявил депутат Бальбек

"Нацистские преступления, в том числе и в Крыму, не имеют срока давности, не подлежат какой-либо амнистии или оправданию. Это те самые бесчеловечные деяния, о которых говорили стороны обвинения на Нюрнбергском процессе. Сегодняшние историки на западе пытаются выставить немецко-фашистское вторжение на территорию России чуть ли не как культурную миссию. Но мы обязаны помнить об этих преступлениях, осуждать их и завещать своим потомкам не забывать о нацистских репрессиях на территории нашей страны. Чтобы наши дети и внуки не сомневались в том, какую "цивилизацию" несло западное вторжение в Россию", - сказал Бальбек РИА Новости.