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2020-05-01T11:03
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Преступления нацистов не подлежат оправданию, заявил депутат Бальбек
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РИА Новости

Преступления нацистов не подлежат оправданию, заявил депутат Бальбек

13:40 30.04.2020 (обновлено: 11:03 01.05.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что преступления нацистов, в том числе и в республике, не имеют срока давности и не подлежат оправданию.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
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"Нацистские преступления, в том числе и в Крыму, не имеют срока давности, не подлежат какой-либо амнистии или оправданию. Это те самые бесчеловечные деяния, о которых говорили стороны обвинения на Нюрнбергском процессе. Сегодняшние историки на западе пытаются выставить немецко-фашистское вторжение на территорию России чуть ли не как культурную миссию. Но мы обязаны помнить об этих преступлениях, осуждать их и завещать своим потомкам не забывать о нацистских репрессиях на территории нашей страны. Чтобы наши дети и внуки не сомневались в том, какую "цивилизацию" несло западное вторжение в Россию", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее сообщалось, что архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма в период Великой Отечественной войны рассекречены, копии переданы в государственный архив республики Крым и Севастополя.
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Копии писем, отчетов, протоколов допросов и иных документов, свидетельствующих о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова, были переданы в Государственный архив республики Крым и архив города Севастополя в рамках проекта РИА Новости "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения, говорится в сообщении.
Оккупация полуострова длилась с осени 1941 года, Севастополь был захвачен фашистами в июле 1942 года. Полное освобождение Крыма завершилось взятием Севастополя 9 мая 1944 года. В годы оккупации в Крыму сопротивление врагам в тяжелых условиях оказывало подпольное и партизанское движение.
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