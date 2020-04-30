Томографы установят в Вышневолоцкой ЦРБ и горбольнице Твери

ТВЕРЬ, 30 апр – РИА Новости. Компьютерными томографами будут оснащены Вышневолоцкая ЦРБ и тверская горбольница, сообщает пресс-служба правительства . Компьютерными томографами будут оснащены Вышневолоцкая ЦРБ и тверская горбольница, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

На закупку томографов выделены более 116 миллионов рублей бюджетных средств. Решение о финансировании мероприятий принято на заседании Бюджетной комиссии.

Пресс-служба отмечает, что для установки техники предусмотрен капитальный ремонт помещений: усиление несущих конструкций, замена оконных и дверных блоков, электромонтажные и другие работы.