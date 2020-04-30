В Чехии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

"За минувшие сутки в республике не зафиксировано ни одной смерти от заражения COVID-19. Прибавилось 75 случаев заболеваний коронавирусом, таким образом, 8-й день подряд количество вновь заболевших не превышает 100 человек. Общее число заразившихся, начиная с 1 марта, составляет 7581 человек, из них выздоровели 3120, скончались 227 человек", - говорится в сообщении.