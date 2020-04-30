Суд продлил домашний арест пензенскому экс-министру здравоохранения

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сосновоборский районный суд Пензенской области в четверг продлил до 22 мая домашний арест бывшему министру здравоохранения области Владимиру Стрючкову, в отношении которого идет процесс по делу об изнасиловании, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Стрючкова задержали 23 мая прошлого года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". По решению суда его отправили под домашний арест. Суд 26 февраля приступил к рассмотрению дела Стрючкова в закрытом режиме, вину он не признал.
"Сегодня домашний арест Стрючкову продлен до 22 мая включительно", - сказала Артамонова.
Ранее она рассказала, что подсудимого, который находится под домашним арестом в Пензе, на судебный процесс в поселок Сосновоборск, расположенный в 120 километрах от областного центра, доставляют на автомобиле уголовно-исполнительной инспекции.
По данным облправительства, Стрючков, свыше 12 лет возглавлявший минздрав региона, уволился по собственному желанию 29 апреля прошлого года.