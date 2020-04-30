Суд продлил домашний арест пензенскому экс-министру здравоохранения

Стрючкова задержали 23 мая прошлого года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". По решению суда его отправили под домашний арест. Суд 26 февраля приступил к рассмотрению дела Стрючкова в закрытом режиме, вину он не признал.