Премьер Италии допустил новые смягчения ограничений по коронавирусу

РИМ, 30 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал незаконными инициативы местных властей по снятию ограничений из-за коронавируса, но допустил, что ряд мер на региональном уровне может быть принят в согласовании с правительством на основе научных данных.

По словам премьера, в ближайшее время министр здравоохранения страны Роберто Сперанца подпишет декрет, который определит порог и критерии уровня заражения для каждой из областей, что позволит "согласовать смягчение ограничений там, что эпидемиологическая обстановка менее серьезна".

"Отмены будут проводиться на основе определенных научных показателей, чтобы кривая заражений оставалась под контролем", - заявил Конте, выступая в Палате депутатов национального парламента.

Премьер подчеркнул, что правительство готово оперативно реагировать на появление новых очагов заражения, которые могут возникнуть после снятия карантинных мер с 4 мая. Кроме того, он отверг как "непредусмотрительные" решения "отдельных местных властных структуры" ослабить режим карантина в пределах своих территорий.

"Они противоречат национальным нормам, поэтому могут считаться полностью незаконными", - подчеркнул премьер.

В своем выступлении в парламенте Конте объявил о новым пакете мер для поддержки экономики, который будет включать 15 миллиардов евро для компаний и 25 миллиардов непосредственно для работников и самозанятых.

Ранее Конте говорил, что снятие ограничений с 4 мая позволит выйти на работу свыше 4 миллионам итальянцев. С этой даты будут вновь разрешены работа строительных компаний, производство и связанной с этими отраслями оптовой торговли. Откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов. Также будут разрешены индивидуальные тренировки и возобновится работа профессиональных спортивных секций. Станет возможной работа баров и ресторанов навынос.