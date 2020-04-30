Попова отметила важность экспресс-тестирования на коронавирус

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности экспресс-тестирования на коронавирус.
Она подчеркнула, что прежде всего следует тестировать на наличие возбудителя, а не на антитела.
"Это тоже важно. Нужно выделить тех, у кого уже есть антитела и кто в ближайшее время точно абсолютно заболеть не должен, но важно выделить все-таки тех, у кого сегодня может быть вирус. И для этого нужно делать быстро, для этого в самом деле нужно делать экспресс-тесты в процессе", — сказала Попова на круглом столе, который транслирует канал "Россия 24".
Особенно это важно, когда появляется один инфицированный и нужно срочно обследовать всех контактных, добавила она.
По словам Поповой, прорывной стала технология выявления коронавируса с помощью тестов российско-японской компании EMG. "Мы знакомы с этой технологией, и сегодня мы считаем ее достаточно перспективной и передовой", — добавила глава Роспотребнадзора.
Система диагностики на коронавирус EMG создана РФПИ совместно с японской фирмой "Эвотэк-Мирай Геномикс". Она адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных портативных мини-лабораторий и позволяет получать результат всего за полчаса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.