Компания из ОЭЗ Москвы поставила электрооборудование для больницы в ТиНАО

"Столичные предприятия приняли активное участие в строительстве инфекционного центра для больных COVID-19 в Новой Москве. Производства в сжатые сроки обеспечили больницу необходимыми материалами и оборудованием: от железобетонных конструкций до очистных установок. Так, компания АВВ поставила комплектующие для электрощитового оборудования. Благодаря этому на важнейшем социальном объекте удалось вовремя выполнить сборку и пуско-наладочные работы для надежного и бесперебойного электроснабжения", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

"Компания АВВ поставила в инфекционный центр в поселение Вороновское низковольтное оборудование для оснащения 33 вводно-распределительных устройств. Помощь в оснащении нового центра оказали также еще два предприятия из особой экономической зоны "Технополис Москва". Оперативно были поставлены 442 системы распределения медицинских газов и две установки для дезинфекции биологически опасных сточных отходов", – приводятся в сообщении слова Дёгтева.

Новая инфекционная больница в ТиНАО приняла первых пациентов 20 апреля 2020 года. Клиника рассчитана на 800 мест с возможностью расширения до 900 и трансформации каждой койки под реанимационную. В масштабном строительстве было занято свыше 300 компаний. В общей сложности для больницы закуплено порядка 100 тысяч единиц оборудования, в том числе более 26,7 тысяч единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.