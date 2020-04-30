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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-04-30T13:34
https://ria.ru/20200430/1570804355.html
Компания из ОЭЗ Москвы поставила электрооборудование для больницы в ТиНАО
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570662663_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5c2b5a378593982faf09b57b71627650.jpg
РИА Новости

Компания из ОЭЗ Москвы поставила электрооборудование для больницы в ТиНАО

13:34 30.04.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" ABB приняла участие в разработке и согласовании технической документации электроснабжения и обеспечила комплексную поставку электрооборудования для новой инфекционной больницы в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.
"Столичные предприятия приняли активное участие в строительстве инфекционного центра для больных COVID-19 в Новой Москве. Производства в сжатые сроки обеспечили больницу необходимыми материалами и оборудованием: от железобетонных конструкций до очистных установок. Так, компания АВВ поставила комплектующие для электрощитового оборудования. Благодаря этому на важнейшем социальном объекте удалось вовремя выполнить сборку и пуско-наладочные работы для надежного и бесперебойного электроснабжения", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что высокотехнологичные компании из столичной особой экономической зоны активно присоединились к всеобщей борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Компания АВВ поставила в инфекционный центр в поселение Вороновское низковольтное оборудование для оснащения 33 вводно-распределительных устройств. Помощь в оснащении нового центра оказали также еще два предприятия из особой экономической зоны "Технополис Москва". Оперативно были поставлены 442 системы распределения медицинских газов и две установки для дезинфекции биологически опасных сточных отходов", – приводятся в сообщении слова Дёгтева.
Продолжается строительство инфекционной больницы в Новой Москве
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Новая инфекционная больница в ТиНАО приняла первых пациентов 20 апреля 2020 года. Клиника рассчитана на 800 мест с возможностью расширения до 900 и трансформации каждой койки под реанимационную. В масштабном строительстве было занято свыше 300 компаний. В общей сложности для больницы закуплено порядка 100 тысяч единиц оборудования, в том числе более 26,7 тысяч единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТиНАООбщество
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