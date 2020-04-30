В ДНР отменили школьные праздничные линейки

ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Учебный год в школах самопровозглашенной Учебный год в школах самопровозглашенной Донецкой народной республики , несмотря на ситуацию с коронавирусом , закончится по плану - 29 мая, праздничные линейки отменены, сообщил в четверг на брифинге замминистра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. По данным минздрава, в республике выявлено 100 случаев заражения коронавирусом.

"Дата окончания учебного года не поменялась, 29 мая у нас заканчивается учебный год", - сказал Удовенко.

По его словам, окончательного решения о сроках проведения обязательной для выпускных классов государственной итоговой аттестации (ГИА) пока нет, оно будет приниматься ближе к концу учебного года.

"На сроки проведения ГИА в 11-м классе, на ее расписание будет влиять не только эпидситуация, но и расписание и график проведения единого государственного экзамена в РФ. Потому что 348 наших выпускников зарегистрировались для прохождения ЕГЭ в РФ", - отметил Удовенко.

Он добавил, что праздник последнего звонка в этом году в школах отменен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.