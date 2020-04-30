В Воронежской области младшеклассников обеспечат горячим питанием

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Ученики младших классов школ в Ученики младших классов школ в Воронежской области с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает в четверг областная дума.

Депутаты в четверг на заседании приняли изменения в региональный закон "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области". "Документ разработан в целях реализации положений послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года", – рассказал председатель облдумы Владимир Нетёсов

Согласно предварительным расчетам, потребности Воронежской области на организацию одноразового горячего питания младшеклассников в 2020 году составят около 522 миллиона рублей.

"Субсидии из федеральной казны на эти цели запланированы в сумме более 404 миллионов рублей. Почти 118 миллионов рублей будет направлено за счет средств областного бюджета на обеспечение необходимого уровня софинансирования", – отметила на заседании председатель комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

По ее словам, таким образом, начиная с нового учебного года порядка 102 тысяч учеников начальной школы в регионе будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом. При этом федеральное финансирование позволит не только продолжить действующие программы питания, но и направить высвободившиеся муниципальные средства на питание иных категорий обучающихся и модернизацию пищеблоков.

Как отмечает облдума, с 1 сентября в регионе планируется сразу 100-процентное обеспечение учащихся с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием один раз в смену, с сохранением возможности для всех желающих обучающихся 1-11 классов двухразового питания.