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Воронежская область
Воронежская область
2020-04-30T14:35
https://ria.ru/20200430/1570804068.html
В Воронежской области младшеклассников обеспечат горячим питанием
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570809047_0:87:2500:1493_1036x0_80_0_0_35b418325f618b57e7188c1193ca776f.jpg
РИА Новости

В Воронежской области младшеклассников обеспечат горячим питанием

13:32 30.04.2020 (обновлено: 14:35 30.04.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областой думы Воронежской областиВ Воронежской области младшеклассников обеспечат горячим питанием
В Воронежской области младшеклассников обеспечат горячим питанием
© Фото : предоставлено пресс-службой Областой думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Ученики младших классов школ в Воронежской области с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает в четверг областная дума.
Депутаты в четверг на заседании приняли изменения в региональный закон "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области". "Документ разработан в целях реализации положений послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года", – рассказал председатель облдумы Владимир Нетёсов.
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Согласно предварительным расчетам, потребности Воронежской области на организацию одноразового горячего питания младшеклассников в 2020 году составят около 522 миллиона рублей.
"Субсидии из федеральной казны на эти цели запланированы в сумме более 404 миллионов рублей. Почти 118 миллионов рублей будет направлено за счет средств областного бюджета на обеспечение необходимого уровня софинансирования", – отметила на заседании председатель комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.
По ее словам, таким образом, начиная с нового учебного года порядка 102 тысяч учеников начальной школы в регионе будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом. При этом федеральное финансирование позволит не только продолжить действующие программы питания, но и направить высвободившиеся муниципальные средства на питание иных категорий обучающихся и модернизацию пищеблоков.
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Как отмечает облдума, с 1 сентября в регионе планируется сразу 100-процентное обеспечение учащихся с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием один раз в смену, с сохранением возможности для всех желающих обучающихся 1-11 классов двухразового питания.
"Безусловно, в текущем году это один из важных социальных законов, принимаемых Воронежской областной думой. После начала реализации нового положения закона депутатский корпус регионального парламента обязательно возьмет на контроль его исполнение: будь то областной центр или небольшой населенный пункт, своевременное обеспечение и качество горячего питания не должно вызывать претензий со стороны родителей и учеников", – прокомментировал Нетёсов принятый депутатами закон.
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Воронежская областьРоссияВладимир НетесовВоронежская областьОбразование - ОбществоОбщество
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