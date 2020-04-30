ВОЗ призвала не прекращать программы вакцинации из-за COVID-19

ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства не должны прекращать действующие программы по вакцинации на время борьбы с COVID-19, заявил в четверг на онлайн-брифинге региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения в Государства не должны прекращать действующие программы по вакцинации на время борьбы с COVID-19, заявил в четверг на онлайн-брифинге региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

"Мы должны быть на страже и открыты к новым путям оказания и получения медицинской помощи. Мы не можем позволить себе, чтобы трагедия COVID-19 отразилась во второй катастрофе ухудшения здоровья людей от других причин", - сказал он.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо продолжать действующие программы по вакцинации детей в Европе, в частности, иммунизации от кори.

"Мы не можем позволить, чтобы влияние COVID-19 усилилось из-за игнорирования других жизненно важных мер защиты в области здравоохранения. Я ценю то, что во время пандемии страны нашли новые способы помочь детям. В том числе, используя временные центры по вакцинации", - сказал он.

Клюге призвал родителей не игнорировать необходимую вакцинацию, чтобы защитить детей во время пандемии.

"Я призываю страны продолжать ставить во главу угла вакцинацию, вводить инновационные сервисы, взаимодействовать с родителями и отслеживать все пропущенные вакцинации", - добавил он.