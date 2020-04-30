Нижегородские гостиницы получат финансовую поддержку в период пандемии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Нижегородские гостиницы получат финансовую поддержку от регионального правительства в период пандемии, им предоставят льготу по выплате зарплат и субсидируют коммунальные платежи, сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующие изменения в указ "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 )" были одобрены губернатором Глебом Никитиным

"В Нижегородской области гостиницы могут рассчитывать на льготу по выплате зарплат на каждого работника из расчета минимального размера оплаты труда с учетом НДФЛ. Также регион берет на себя обязательства на период режима повышенной готовности возместить коммунальные услуги. Ранее эти меры поддержки были доступны лишь для тех отелей, которые предлагали свои услуги в качестве обсерваторов", - говорится в сообщении.

Никитин отметил важность поддержки региональной гостиничной отрасли. "Сложившаяся эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация напрямую ее затронула. Безусловно, одной из приоритетных задач является сохранение имеющейся инфраструктуры, поэтому очень важно, что сейчас все отели смогут получить финансовую помощь без создания на их базе обсерваторов", – цитирует пресс-служба правительства слова губернатора.

Никитин подчеркнул, что власти региона "находятся в постоянном контакте с представителями гостиничного бизнеса, и принятые изменения в указ, безусловно, позитивно скажутся на этой отрасли".

"Раньше далеко не все отели могли рассчитывать на эти меры поддержки, поскольку не могли создать для обсервации необходимые условия. Например, одно из требований касается того, что в обсерваторах должен быть гладкий пол, как правило, из кафеля или линолеума. Однако, по системе классификации гостиниц, во всех отелях категории выше трех звезд предусмотрен ковролин", – рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев