В Иркутской области загорелись восемь жилых домов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Восемь частных жилых домов загорелись на площади 800 квадратных метров в городе Зима в Иркутской области, есть угроза перехода огня на соседние здания из-за сильного ветра и плотной застройки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Произошел пожар в восьми частных жилых домах. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что существует угроза распространения огня на соседние дома. Ситуацию осложняют сильный ветер и плотная застройка.