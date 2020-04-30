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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T13:25
https://ria.ru/20200430/1570803636.html
Бразильскому городу грозит нехватка гробов на фоне пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569966409_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_11d19ed053630e6389f719a22194a980.jpg
РИА Новости

Бразильскому городу грозит нехватка гробов на фоне пандемии

13:26 30.04.2020
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© REUTERS / Ricardo MoraesСтатуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
Статуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Ricardo Moraes
Статуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В столице бразильского штата Амазонас городе Манаус заканчиваются гробы, число захоронений превышает сотню в день, а на складах по состоянию на конец прошлой недели было менее тысячи гробов, заявили в Бразильской ассоциации компаний похоронного сектора.
В ассоциации направили письмо в адрес правительства с просьбой оказать помощь в доставке воздушным транспортом.
"Учитывая режим чрезвычайного положения, который действует в Манаусе… из-за эпидемии COVID-19..., учитывая, что на складах по состоянию на 25 апреля осталось менее 1000 гробов и похоронных урн, учитывая, что число умерших в день превышает 130 человек, а также принимая во внимание тот факт, что доставка гробов в Манаус железнодорожным транспортом не может быть осуществлена вовремя для удовлетворения срочной необходимости, обращаемся с просьбой оказать содействие в транспортировке воздушным путём из Кампинаса в Манаус 2000 гробов", - говорится в размещённом на сайте ассоциации письме в адрес федерального правительства.
По информации телеканала Globo, число похорон в Манаусе в четыре раза увеличилось по сравнению с показателями до начала пандемии, власти были вынуждены осуществлять ночные захоронения, чтобы справиться с возросшим количеством смертей. Отмечается, что речь не идёт только об умерших от коронавируса.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Для экономии времени людей хоронят в вырытых траншеях. Рассматривалась возможность даже класть гробы не в ряд, а друг на друга, чтобы сэкономить место, однако после волны критики от этой идеи отказались, сообщает телеканал.
По информации Globo, власти страны пока не дали четкого ответа на запрос ассоциации о помощи.
По последним данным число заражённых коронавирусом в Бразилии составляет более 78 тысяч, 5466 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МанаусБразилияВ мире
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