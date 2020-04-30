Бразильскому городу грозит нехватка гробов на фоне пандемии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В столице бразильского штата Амазонас городе В столице бразильского штата Амазонас городе Манаус заканчиваются гробы, число захоронений превышает сотню в день, а на складах по состоянию на конец прошлой недели было менее тысячи гробов, заявили в Бразильской ассоциации компаний похоронного сектора.

В ассоциации направили письмо в адрес правительства с просьбой оказать помощь в доставке воздушным транспортом.

"Учитывая режим чрезвычайного положения, который действует в Манаусе… из-за эпидемии COVID-19..., учитывая, что на складах по состоянию на 25 апреля осталось менее 1000 гробов и похоронных урн, учитывая, что число умерших в день превышает 130 человек, а также принимая во внимание тот факт, что доставка гробов в Манаус железнодорожным транспортом не может быть осуществлена вовремя для удовлетворения срочной необходимости, обращаемся с просьбой оказать содействие в транспортировке воздушным путём из Кампинаса в Манаус 2000 гробов", - говорится в размещённом на сайте ассоциации письме в адрес федерального правительства.

По информации телеканала Globo, число похорон в Манаусе в четыре раза увеличилось по сравнению с показателями до начала пандемии, власти были вынуждены осуществлять ночные захоронения, чтобы справиться с возросшим количеством смертей. Отмечается, что речь не идёт только об умерших от коронавируса.

Для экономии времени людей хоронят в вырытых траншеях. Рассматривалась возможность даже класть гробы не в ряд, а друг на друга, чтобы сэкономить место, однако после волны критики от этой идеи отказались, сообщает телеканал.

По информации Globo, власти страны пока не дали четкого ответа на запрос ассоциации о помощи.

По последним данным число заражённых коронавирусом в Бразилии составляет более 78 тысяч, 5466 человек скончались.