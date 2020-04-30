В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус , за сутки выросло на 32 - до 359 человек, выздоровели 79, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 30 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 359 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 32 диагноза). Выздоровели 79 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 7987 человек, за сутки под наблюдение взяты 292 человека. После двухнедельного карантина выписан 5891 человек, за сутки - 511. Под наблюдением остаются 2096 человек с разными сроками окончания карантина.

"С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. Исследование выполнено у 1026 человек. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден диагноз COVID-19. Остальные результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 апреля под наблюдением медиков находились находились 4711 пациентов с ОРВИ, среди них выявлено 64 положительных теста на коронавирус (11 за последние сутки).