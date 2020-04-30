В Татарстане начали проверку в отношении женщины, жившей с детьми в лесу

КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку после возбуждения дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жительницей Лениногорска, которая увела двух сыновей в лес и кормила их листьями, сообщает надзорное ведомство.

Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило в среду о возбуждении уголовного дела по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении 35-летней жительницы Лениногорска.

"Прокуратура Татарстана организовала проверку… Надзорное ведомство даст правовую оценку полноте и своевременности мер со стороны органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 апреля подозреваемая увела двух сыновей 2005 и 2007 годов рождения в лес в трех километрах от ближайшего населенного пункта, где до 18 апреля проживала с ними в шалаше. Как установило следствие, первые два дня они питались взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами, а когда запасы еды иссякли, женщина стала кормить детей листьями.

Старший сын женщины 18 апреля, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалеку нефтяникам за помощью. Последние сообщили о произошедшем в полицию.

В настоящее время оба мальчика в состоянии истощения госпитализированы. Инициирована процедура изъятия детей у матери. Причастность к совершению преступления женщина признала частично. Следователем в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении женщине необходимых экспертизПо информации знакомого с ситуацией источника, женщина опасалась, что ее и ее детей "чипируют". В 2018 году, проживая в другом регионе страны, она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.