Парламент Словакии выразил доверие правительству Матовича

В субботу 21 марта лидеры четырех демократических партий – ОЛНЛ, "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей" – подписали соглашение о создании правящей коалиции, которая располагает в парламенте конституционным большинством, имея 95 мест из 150. Президент республики в тот же день утвердила предложенный коалицией состав правительства.

"В связи с тем, что новому кабинету с первого же дня пришлось включиться в борьбу с распространением коронавируса в стране, программное заявление было подготовлено и объявлено лишь 11 дней назад и лишь сегодня мы попросили о выражении доверия нашему правительству и утверждении нашей программы", - заявил на заседании Матович.