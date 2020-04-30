Парламент Словакии выразил доверие правительству Матовича

ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Парламент Словакии в четверг выразил доверие правительству премьера Игоря Матовича и одобрил его программу, за это проголосовали 93 из 141 присутствовавших депутатов, заседание транслировалось сетевыми ТВ-каналами.
Выборы в парламент Словакии состоялись 29 февраля, в них приняли участие 65,8% избирателей. Больше всех голосов получила партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), а ее лидеру Игорю Матовичу президент республики Зузана Чапутова поручила формирование правительства.
В субботу 21 марта лидеры четырех демократических партий – ОЛНЛ, "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей" – подписали соглашение о создании правящей коалиции, которая располагает в парламенте конституционным большинством, имея 95 мест из 150. Президент республики в тот же день утвердила предложенный коалицией состав правительства.
"В связи с тем, что новому кабинету с первого же дня пришлось включиться в борьбу с распространением коронавируса в стране, программное заявление было подготовлено и объявлено лишь 11 дней назад и лишь сегодня мы попросили о выражении доверия нашему правительству и утверждении нашей программы", - заявил на заседании Матович.