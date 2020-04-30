В Карелии у двух медработников выявили коронавирус

"Коронавирус начал "расползаться" по Карелии. Только что стало известно еще о трех случаях в Сегеже. Два из них - медицинские работники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения. Еще у одной женщины вирус обнаружили при диагностике перед госпитализацией, связанной с другим заболеванием", - говорится в сообщении.