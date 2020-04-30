В Карелии у двух медработников выявили коронавирус

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Карелии в течение дня, в том числе у двух медработников, сообщает оперштаб региона.
Общее число инфицированных в республике достигло 77 человек, 11 выздоровели.
"Коронавирус начал "расползаться" по Карелии. Только что стало известно еще о трех случаях в Сегеже. Два из них - медицинские работники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения. Еще у одной женщины вирус обнаружили при диагностике перед госпитализацией, связанной с другим заболеванием", - говорится в сообщении.
Катаральных явлений ни у кого из троих нет, все изолированы. Таким образом, в Сегежском районе уже 11 человек с коронавирусом. В связи с этим глава Карелии Артур Парфенчиков поручил органам местного самоуправления и правоохранителям усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в районе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.