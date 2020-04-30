Число заболевших COVID-19 в Белоруссии превысило 14 тысяч

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом Число инфицированных коронавирусом COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 846, до 14,027 тысячи, умерли еще пять пациентов, всего умерших - 89, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на среду было зарегистрировано 13,181 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе сообщалось о 84 умерших. Причем за сутки был отмечен максимальный прирост инфицированных с начала распространения заболевания в стране – плюс 973 человека.

"Зарегистрированы 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов. Всего проведено 176 625 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в минздраве, на четверг по всей республике выздоровели и выписаны 2,386 тысячи пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.