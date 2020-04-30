Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.

Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться. Началась погоня. Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить машину. Как оказалось, оба задержанных — выходцы из ближнего зарубежья.

На записи, предоставленной московской полицией, видно, что нарушители ехали на автомобиле, маркированном как "Яндекс.Такси". Водитель при задержании заявил, что не говорит по-русски и ему нужен переводчик.

В итоге на водителя составили протоколы по статьям о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции, также на каждого из мужчин составили административные протоколы.