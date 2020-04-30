В Севастополе число заразившихся коронавирусом достигло 78

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новый случай заболевания Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Севастополе , всего с начала года зарегистрировано 78 случаев заболевания, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Диагноз подтвердился у дочери одного из заболевших ранее пациентов инфекционной больницы. Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления", - говорится в сообщении.

В стационарах инфекционной больницы, городской больницы №9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега, по состоянию на утро четверга, находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом, они получают необходимую медицинскую помощь. Под наблюдением по месту жительства – 1083 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 77 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, а режим самоизоляции на данный момент - до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде.