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Воронежская область
Воронежская область
2020-04-30T14:20
https://ria.ru/20200430/1570803032.html
В Воронежской области снизили налоги с предпринимателей
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РИА Новости

В Воронежской области снизили налоги с предпринимателей

13:19 30.04.2020 (обновлено: 14:20 30.04.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыВ Воронежской области снизили налоги с предпринимателей
В Воронежской области снизили налоги с предпринимателей
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Воронежская областная дума приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на малых и средних предпринимателей в период коронавирусной пандемии, сообщает в четверг заксобрание.
Соответствующие региональные меры господдержки, принятые депутатами на заседании 30 апреля, коснутся более 7 тысяч предпринимателей, работающих в отраслях экономики, которые имеют наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, принятые депутатами корректировки коснулись законов "О налоге на имущество организаций" и "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков".
Воронежской области заявлена 21 мера федеральной поддержки организаций и предпринимателей, имеющих наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к ним был оперативно разработан региональный пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня часть этих инициатив была оформлена законодательно", – пояснил Нетёсов.
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Председатель облдумы напомнил, что санаторно-курортные организации включены в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. В настоящее время от уплаты налога на имущество организаций освобождены пять подобных организаций региона, входящих в перечень санаторно-курортных учреждений Минздрава РФ. Новым положением закона "О налоге на имущество организаций" действие льготы будет распространено на санаторно-курортные учреждения Воронежской области, не включенные в соответствующий федеральный список. По оценке, объем льгот составит около 10 миллионов рублей, а количество получателей – 11.
Еще одним из новых положений документа юрлицам, зарегистрированным в области, которые являются собственниками административно-деловых центров, торговых центров, помещений, расположенных в этих объектах недвижимости, предоставлено право снизить сумму уплачиваемого налога на имущество организаций на размер арендной платы, снизившейся в соответствии с заключенными после 1 марта 2020 года дополнительными соглашениями к договорам аренды с арендаторами таких объектов недвижимости. Как отмечает облдума, данная налоговая льгота коснется около 70 организаций региона и составит почти 300 миллионов рублей.
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Новыми статьями дополнен закон "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков", которыми устанавливаются пониженные ставки налога для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
"Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях, которые работают в сферах культуры, туризма, физической культуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, дополнительного образования", – отметил Нетёсов.
По его словам, в случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, размер ставки налога снижен с 6 до 1%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, размер налоговой ставки снижен с 15 до 5%. Эта мера поддержки коснется около 6,6 тысячи предпринимателей и составит более 220 миллионов рублей.
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Действие всех новых мер поддержки предлагается распространить на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и установить срок действия закона до 31 декабря 2020 года включительно.
"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подпадающих под действие всех вышеперечисленных льготных ставок – более 7 тысяч. Данные меры направлены на сохранение рабочих мест и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Хотелось бы отметить, что на начальном этапе на меры господдержки регионального уровня из областного бюджета будет направлено около 1,5 миллиарда рублей", - сказал Нетёсов.
Он отметил, что в регионе также сформирован дополнительный финансовый резерв на меры поддержки, которые еще пока не определены региональными властями, но потребность в которых может возникнуть в среднесрочной перспективе.
"Региональный парламент, в случае необходимости, готов оперативно внести соответствующие изменения в законодательство", – сказал Нетёсов.
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