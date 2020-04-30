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2020-04-30T13:15
https://ria.ru/20200430/1570802793.html
В Московском акселераторе рассказали как стартапам пережить пандемию
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РИА Новости

В Московском акселераторе рассказали как стартапам пережить пандемию

13:16 30.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки "Яндекс. Еда" в защитной маске на одной из улиц Москвы
Курьер службы доставки Яндекс. Еда в защитной маске на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - Пресс-служба Московского акселератора. Еще в марте около трети предприятий малого бизнеса отмечали, что из-за снижения спроса смогут продержаться на рынке не более одного квартала. Стартапы не обладают большим финансовым резервом на случай кризисного периода. Разработанные детальные планы завоевания рынка потеряли свою актуальность всего за месяц. Однако это вовсе не означает, что проект нужно сворачивать.
"В период нестабильности новые знания — ключевой ресурс для адаптации, — отметила Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций, руководитель направления "Бизнес". — Командой трека "Цифровые технологии" Московского акселератора была разработана серия онлайн-вебинаров от топовых экспертов на тему антикризисного менеджмента. На мастер-классах специалисты делятся своим опытом, рассказывают о принятых решениях и действиях, которые помогут найти новые возможности для сохранения компании на рынке".
Мы пообщались с экспертами программы Московский акселератор и попросили поделиться рекомендациями, как трансформировать свой бизнес в период пандемии и всеобщей изоляции.

Узнайте, что нужно вашим клиентам именно сейчас

Эксперты сходятся во мнении, что главная ценность стартапов — их наработанные связи с клиентами. Это значит, что канал коммуникации выстроен, проблемы заказчиков хорошо изучены. В кризисной ситуации нужно ответить на вопрос: каким именно клиентам можно помочь прямо сейчас и что для этого необходимо изменить в продукте или услуге.
Дмитрий Орлов, стратег, executive coach, эксперт по кратному росту бизнеса, победитель премии "Трекер года – 2018" в номинации "Работа с реальным бизнесом", считает, что во время кризиса можно вернуть продажи на прошлый уровень или даже совершить качественный и быстрый скачок. Для этого эксперт предлагает использовать проверенный алгоритм, состоящий из трех базовых шагов:
— Определите клиентов, которые именно сейчас нуждаются в вашем продукте или услуге и готовы за него заплатить.
— Разработайте набор каналов для коммуникации. Не забывайте, что они могут сильно отличаться от тех, которые вы тестировали ранее.
— Немедленно приступайте к проверке. В течение недели проведите четыре простых и дешевых эксперимента. Если гипотезы не подтвердятся, то придумайте следующие и делайте так до тех пор, пока не получите положительный результат.
Эксперт Московского акселератора по custom development, руководитель Пермского бизнес-инкубатора Ринат Шамсиев считает совершенно естественным, что в сложной ситуации клиенты первым делом включают режим экономии. Это справедливо как для сектора B2C, так и для В2В. Абсолютно у всех появляются и новые проблемы, которые требуют оперативного решения. Главная задача стартапа — как можно скорее их выявить. Необходимо понять, как компания может помочь клиентам в новой ситуации, и с учетом этого трансформировать свою стратегию продаж или продукт. На этом этапе основная нагрузка ложится на тех, кто непосредственно работает с клиентами. Именно эти специалисты должны тщательно провести работу по выявлению новых потребностей своих заказчиков.

Организуйте продуктивную работу на "удаленке"

Часто успех стартапа заключается в интенсивной коммуникации его участников, обмене идеями, взаимозаменяемости и поддержке, командном духе. Многие проекты лишились этого, когда пришлось перейти на режим удаленной работы. И хотя большинство современных предпринимателей на "ты" с интернет-технологиями, почти всегда команда стартапа нуждается в дополнительной поддержке.
Один из экспертов Московского акселератора Анатолий Шарифулин поделился опытом организации эффективной командной работы. Он является сооснователем и гендиректором сервиса Appsfollow.io, который помогает автоматизировать задачи службы поддержки при разработке приложений в App Store и Google Play. Вся команда проекта (более 60 человек) работает удаленно с момента основания компании. По словам Анатолия Шарифулина, модель такой работы не так просто линейно масштабировать.
"Когда на проекте заняты несколько человек, то технические вопросы уходят на второй план, речь идет только о росте бизнеса. Если команда вырастает до нескольких десятков человек, вдруг оказывается, что Hangouts уже не дает возможности подключить на конференц-звонки всех одновременно", — приводит пример эксперт.
Он предлагает применять следующие принципы организации работы удаленной команды, чтобы сохранить эффективность коммуникаций во время кризиса:
— постоянная синхронизация по задачам и проектам;
— использование корпоративного мессенджера для кратких текстовых отчетов по задачам;
— общение только с включенной камерой, пусть и на фоне ковра;
— ведение базы знаний по всем проектам, доступность демоматериалов;
— доступ ко всем документам и отчетам;
— понятный для всех сотрудников обзор всего нового, что сделано за прошедший месяц;
— общие календари с алертами;
— мотивирующие видеопослания от фаундеров;
— редкие (два раза в год) встречи всех сотрудников.
Еще одной сложностью в управлении распределенной командой становится поиск источника мотивации для сотрудников и способа контролировать их работу. Какие здесь компания может совершать ошибки и как их избежать, рассказывает Ани Кочарян — ментор и трекер стартапов, лидер направления Сhange experience design в компании "Культура Инноваций" и экс-руководитель корпоративных инноваций "Леруа Мерлен".
Эксперт отмечает, что при переходе в онлайн руководители испытывают чувство потери контроля. В этой ситуации многие начинают требовать регулярную отчетность, но это ошибка. "Это добавляет еще больше стресса, порождает страх и недоверие, — объясняет эксперт. — Вместо этого достаточно проводить собрания один-два раза в неделю, чтобы синхронизировать работы по задачам". Сейчас команда — очень ценный ресурс для бизнеса. "Вовлекайте сотрудников в создание новых стратегий, постановку гипотез и быстрое тестирование. Исследуйте сильные стороны своих сотрудников и определите тех, кто готов взять на себя новые задачи", — рекомендует Ани Кочарян.

Сделайте общение с клиентами эффективным

Онлайн-коммуникация уже давно составляет значительную часть всего процесса общения с заказчиками как до продажи, так и при реализации продуктов и услуг. Однако в период пандемии приходится взаимодействовать с клиентами исключительно удаленно. В этой ситуации важной компетенцией всей команды становится умение производить впечатление, удерживать внимание и своевременно получать обратную связь.
Эксперт Московского акселератора, сооснователь Санкт-Петербургской федерации дебатов и коммуникационного агентства beSmart Сергей Гаврилов поделился секретами успешных самопрезентаций и публичных выступлений. Эксперт отметил, что необходимо учитывать, что дома у слушателей намного больше коммуникационных барьеров, чем на конференции в офлайне. Не стоит полагаться только на опыт выступлений перед живой аудиторией.
Сергей формулирует простые, но важные принципы подготовки онлайн-переговоров:
— тщательно изучите материал, заранее проведите репетицию;
— следуйте четкому таймингу;
— предусмотрите возможность модерации процесса, если ожидается участие нескольких человек;
— проработайте различные резервные сценарии на случай технических или организационных проблем.
"На презентациях онлайн особенно важны структура и логика повествования, поскольку прочувствовать харизму спикера довольно сложно, а запутаться в содержании очень просто. Самое главное — это четко подготовленная структура выступления", — подчеркивает Сергей Гаврилов.

О программе "Московский акселератор"

Московский акселератор создан Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Фондом "Московский инновационный кластер", при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.
"С кризисом столкнулись все — и крупные корпорации, и МСП. В ответ на вызовы корпорациям и стартапам необходимо объединяться и совместно искать новые модели взаимодействия. Московский акселератор является как раз той площадкой, на которой можно тестировать новые гипотезы и форматы, находить партнеров, развивать и внедрять инновации", — резюмировал руководитель Фонда "Московский инновационный кластер" Анатолий Валетов.
Акселерационная программа трека "Цифровые сервисы" Московского акселератора проходила с 17 января по 18 марта 2020 года. В ней приняли участие 20 технологических стартапов в направлениях RetailTech, LogTech, PropTech и EdTech. Партнером трека выступила компания Яндекс. DemoDay трека "Цифровые сервисы" состоялся 28 апреля в онлайн формате. Призовой фонд в размере 10 миллионов рублей разделили между собой компании Pooling и ApRbot.
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