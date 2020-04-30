Массовых обращений о насилии над женщинами нет, заявила Москалькова

"Мы не получаем массовых обращений, но мы знаем атмосферу в этом отношении. И мы знаем, что те центры по помощи жертвам преступлений сегодня востребованы. И сегодня мы в совершенно новом формате проводим мониторинг по этим двум чрезвычайно важным направлениям", - сказала Москалькова в ходе видеомоста между Москвой и Страсбургом по проекту Совета Европы "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 годы".