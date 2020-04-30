В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 11 мая

"Согласно указу главы республики режим самоизоляции в условиях режима повышенной готовности продлен до 11 мая", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что документом жителям республики с 1 мая рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и в транспорте.