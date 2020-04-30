В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 11 мая

НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая, при этом жителям рекомендовано использовать маски во время нахождения в общественных местах, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Согласно указу главы республики режим самоизоляции в условиях режима повышенной готовности продлен до 11 мая", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что документом жителям республики с 1 мая рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и в транспорте.
В Ингушетии выявлено 722 случая заболевания коронавирусом, скончались 22 человека, в том числе муфтий республики, выздоровели 129 пациентов.
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