Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T13:26
https://ria.ru/20200430/1570802656.html
Более миллиона масок поступят в магазины и аптеки Самарской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570803527_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_aed9d41b1ffd1ac4adbdd65041792d3c.jpg
РИА Новости

Более миллиона масок поступят в магазины и аптеки Самарской области

12:14 30.04.2020 (обновлено: 13:26 30.04.2020)
138
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиБолее миллиона масок поступят в магазины и аптеки Самарской области
Более миллиона масок поступят в магазины и аптеки Самарской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Более 1 миллиона масок доставили в четверг в Самарскую область, в ближайшее время они поступят в магазины и аптеки региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Ранее региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом проинформировал, что с 1 мая в Самарской области вводится масочный режим, в первую очередь, индивидуальные средства защиты нужно будет носить в общественных местах и общественном транспорте.
В связи с введением масочного режима губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед подчиненными задачу – обеспечить предприятия и аптеки региона необходимым количеством масок.
"Первая крупная партия пришла в область 30 апреля: в губернию поступило более 1 миллиона масок. Продукция завезена из Китая и доставлена на склад компании "Дель Рус", - говорится в сообщении.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
По данным пресс-службы, маски имеют необходимые сертификаты и полностью соответствует всем номам качества и безопасности. "Поставки ведутся в бесперебойном режиме. С самого утра маски отгружаются покупателям", - цитирует заведующего складом компании Алексея Платицына пресс-служба.
Отмечается, что контракты на закупку масок заключаются непосредственно на складе компании "Дель Рус", в ближайшее время изделия поступят в сеть магазинов "Семья", аптеки "Вита" и "Алия", а также ряд других торговых сетей.
По словам директора по общественным связям сети аптек "Алия" Фахрутдина Канюкаева, дефицит масок наблюдался в сети последние три месяца. "Мы благодарны губернатору области за то, что он откликнулся и решил эту проблему. Для нашей сети мы планируем закупить более 300 тысяч масок. Этого хватит, чтобы обеспечить потребность на 10-20 дней", - цитирует Канюкаева пресс-служба. По его словам, маски поступят в продажу в течении двух-трех дней.
Директор сети "Аптечка" Михаил Бирюков рассказал, что в его аптеках продажи начнутся уже 30 апреля. "Наша аптека получит порядка 30 тысяч штук. Этого хватит, чтобы обеспечить продажи на 2-3 недели. Цена одной маски составит 33-35 рублей. Товар будет отпускаться без ограничения", - приводит слова Бирюкова пресс-служба.
Изготовление многоразовых марлевых масок
30 апреля, 10:57Распространение нового коронавируса
Ведомственная фабрика МВД начала производить медицинские маски и халаты
В Самарской области подтверждены 367 случаев заражения COVID-19, 36 человек выздоровели, пять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий АзаровКитайСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала о сроках полной отмены ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
18:17В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
18:15В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
18:11Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат
18:09Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
18:04Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния