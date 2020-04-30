Более миллиона масок поступят в магазины и аптеки Самарской области

САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Более 1 миллиона масок доставили в четверг в Более 1 миллиона масок доставили в четверг в Самарскую область , в ближайшее время они поступят в магазины и аптеки региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Ранее региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом проинформировал, что с 1 мая в Самарской области вводится масочный режим, в первую очередь, индивидуальные средства защиты нужно будет носить в общественных местах и общественном транспорте.

В связи с введением масочного режима губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед подчиненными задачу – обеспечить предприятия и аптеки региона необходимым количеством масок.

"Первая крупная партия пришла в область 30 апреля: в губернию поступило более 1 миллиона масок. Продукция завезена из Китая и доставлена на склад компании "Дель Рус", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маски имеют необходимые сертификаты и полностью соответствует всем номам качества и безопасности. "Поставки ведутся в бесперебойном режиме. С самого утра маски отгружаются покупателям", - цитирует заведующего складом компании Алексея Платицына пресс-служба.

Отмечается, что контракты на закупку масок заключаются непосредственно на складе компании "Дель Рус", в ближайшее время изделия поступят в сеть магазинов "Семья", аптеки "Вита" и "Алия", а также ряд других торговых сетей.

По словам директора по общественным связям сети аптек "Алия" Фахрутдина Канюкаева, дефицит масок наблюдался в сети последние три месяца. "Мы благодарны губернатору области за то, что он откликнулся и решил эту проблему. Для нашей сети мы планируем закупить более 300 тысяч масок. Этого хватит, чтобы обеспечить потребность на 10-20 дней", - цитирует Канюкаева пресс-служба. По его словам, маски поступят в продажу в течении двух-трех дней.

Директор сети "Аптечка" Михаил Бирюков рассказал, что в его аптеках продажи начнутся уже 30 апреля. "Наша аптека получит порядка 30 тысяч штук. Этого хватит, чтобы обеспечить продажи на 2-3 недели. Цена одной маски составит 33-35 рублей. Товар будет отпускаться без ограничения", - приводит слова Бирюкова пресс-служба.

В Самарской области подтверждены 367 случаев заражения COVID-19, 36 человек выздоровели, пять скончались.