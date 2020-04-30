В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 30 апр - РИА Новости. Еще два пациента, имеющих хронические эндокринные заболевания, с подтвержденным Еще два пациента, имеющих хронические эндокринные заболевания, с подтвержденным коронавирусом скончались в Калининградской области , общее число летальных случаев COVID-19 в регионе выросло до пяти, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Число летальных исходов увеличилось до пяти, в том числе, два - за последние сутки. Это лица, имеющие тяжелое хроническое эндокринное заболевание. За последние сутки в регионе объявлено 32 случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 358. Темп прироста за сутки -10,3%", - сообщили в штабе.

Как отметили в оперштабе, у девяти человек была диагностирована пневмония, двое обратились за медпомощью с ОРВИ, в 21 случае коронавирусная инфекция протекала бессимптомно, была выявлена при обследовании людей, бывших в контакте с заболевшими. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения.

Всего на 30 апреля в Калининградской области на COVID-19 обследованы 17,9 тысячи человек. Выявлены 358 случаев заражения, из них 73 человека выздоровели, пятеро умерли. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, в том числе 166 в условиях обсерватора.