В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве по факту бесследного исчезновения трехлетнего мальчика в Курской области, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону.
Как сообщалось ранее, ребенок пропал около полудня 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района. По данным администрации области, мальчик самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения трехлетнего (мальчика)", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшего человека могут длиться не более пяти суток. Для того, чтобы их продолжить, возбуждается дело по статье "Убийство". Это вовсе не означает, что следователи уверены в гибели пропавшего.
В поисках ребенка задействованы оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, сотрудники районной администрации, пожарные, военные, 100 представителей полиции, следственного комитета, около 100 добровольцев "Лиза Алерт" Курской области, более 70 волонтеров отряда из других регионов, более 70 местных жителей.
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