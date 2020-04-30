В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения трехлетнего (мальчика)", - говорится в сообщении.

Поиски пропавшего человека могут длиться не более пяти суток. Для того, чтобы их продолжить, возбуждается дело по статье "Убийство". Это вовсе не означает, что следователи уверены в гибели пропавшего.