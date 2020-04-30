Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

"Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус — общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса", — прокомментировал Гэн Шуан.

Ранее Трамп не раз говорил, что в Вашингтоне не исключают версию, что коронавирус возник в уханьской лаборатории. Президент США также грозил Пекину последствиями, если выяснится, что там сознательно допустили вспышку. В китайском МИД отвечали, что с самого начала придерживались открытой позиции и ничего не скрывали.