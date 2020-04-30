В Иране число жертв коронавируса превысило шесть тысяч

"За прошедшие сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих данных всего заразившихся 94 640. Выздоровели 75 103 человека", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стал 71 человек, всего же с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, погибли 6028 пациентов.