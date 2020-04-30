В Иране число жертв коронавируса превысило шесть тысяч

ТЕГЕРАН, 30 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло 94,6 тысячи случаев, из которых более 6 тысяч со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих данных всего заразившихся 94 640. Выздоровели 75 103 человека", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
При этом, по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стал 71 человек, всего же с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, погибли 6028 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.