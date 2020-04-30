Обвинения предъявлены по делу о домах для сирот в Тайшете

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены фигурантам уголовного дела о нарушениях при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот в Обвинения предъявлены фигурантам уголовного дела о нарушениях при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот в Тайшете Иркутской области , двое из них арестованы, сообщает Следственный комитет в четверг.

В мае 2019 года журналист Иркутской государственной телерадиокомпании на медиафоруме ОНФ Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ненадлежащем состоянии дома, построенного для детей-сирот в Тайшете. Вскоре было возбуждено дело о халатности.

"В зависимости от роли каждого бывшему и действующему руководителям ООО "Бирюсапромстрой", бывшему начальнику жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому заместителю главы Тайшетского городского поселения предъявлены обвинения", - говорится в сообщении.

Обвинения предъявлены по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий".

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы на различных этапах строительства домов для сирот представителем министерства имущественных отношений Иркутской области, сотрудниками администрации Тайшетского городского поселения и руководством строительной организации ООО "Бирюсапромстрой" "были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере строительства, что повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищение денежных средств в особо крупном размере".

Двум руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении.