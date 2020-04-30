Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T13:06
https://ria.ru/20200430/1570801549.html
Обвинения предъявлены по делу о домах для сирот в Тайшете
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c1fde2e108a077c1c89e8d6833112201.jpg
РИА Новости

Обвинения предъявлены по делу о домах для сирот в Тайшете

13:06 30.04.2020
297
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены фигурантам уголовного дела о нарушениях при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот в Тайшете Иркутской области, двое из них арестованы, сообщает Следственный комитет в четверг.
В мае 2019 года журналист Иркутской государственной телерадиокомпании на медиафоруме ОНФ в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ненадлежащем состоянии дома, построенного для детей-сирот в Тайшете. Вскоре было возбуждено дело о халатности.
Гостиница Hyatt Regency Vladivostok на мысе Бурный во Владивостоке
21 апреля, 09:00
Во Владивостоке на деньги от продажи Hyatt могут купить жилье для сирот
"В зависимости от роли каждого бывшему и действующему руководителям ООО "Бирюсапромстрой", бывшему начальнику жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому заместителю главы Тайшетского городского поселения предъявлены обвинения", - говорится в сообщении.
Обвинения предъявлены по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий".
По версии следствия, с 2014 по 2016 годы на различных этапах строительства домов для сирот представителем министерства имущественных отношений Иркутской области, сотрудниками администрации Тайшетского городского поселения и руководством строительной организации ООО "Бирюсапромстрой" "были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере строительства, что повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищение денежных средств в особо крупном размере".
Двум руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
"В ходе следствия следователями СК России внесен ряд представлений в правительство Иркутской области, которое в свою очередь создало комиссию и заключило договор на осуществление постоянного мониторинга технического состояния и изменений состояния домов", - также говорится в релизе.
Уголовное дело. Архив
4 октября 2019, 17:26
Ставропольского подрядчика будут судить за непригодные дома для сирот
1010000
Общероссийский народный фронтСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинТайшетСочиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала о сроках полной отмены ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
18:15В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
18:11Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат
18:09Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
18:04Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Лента новостейМолния