Обвинения предъявлены по делу о домах для сирот в Тайшете

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены фигурантам уголовного дела о нарушениях при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот в Тайшете Иркутской области, двое из них арестованы, сообщает Следственный комитет в четверг.
В мае 2019 года журналист Иркутской государственной телерадиокомпании на медиафоруме ОНФ в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ненадлежащем состоянии дома, построенного для детей-сирот в Тайшете. Вскоре было возбуждено дело о халатности.
"В зависимости от роли каждого бывшему и действующему руководителям ООО "Бирюсапромстрой", бывшему начальнику жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому заместителю главы Тайшетского городского поселения предъявлены обвинения", - говорится в сообщении.
Обвинения предъявлены по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий".
По версии следствия, с 2014 по 2016 годы на различных этапах строительства домов для сирот представителем министерства имущественных отношений Иркутской области, сотрудниками администрации Тайшетского городского поселения и руководством строительной организации ООО "Бирюсапромстрой" "были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере строительства, что повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищение денежных средств в особо крупном размере".
Двум руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
"В ходе следствия следователями СК России внесен ряд представлений в правительство Иркутской области, которое в свою очередь создало комиссию и заключило договор на осуществление постоянного мониторинга технического состояния и изменений состояния домов", - также говорится в релизе.
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