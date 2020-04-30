Верховный суд разрешил арест имущества во время пандемии

Суд указывает, что арест имущества необходим, чтобы защитить права лиц, пострадавших от преступления, и обеспечить им возможность подать иск о компенсации вреда.

ВС РФ ввел ограничения в работе судов еще в марте. Суды сократили число рассматриваемых дел до неотложных (избрание и продление меры пресечения, дела о срочном медицинском вмешательстве и так далее). Кроме того, председатели судов прекратили лично принимать просителей: документы можно прислать по почте и интернету, а в здания перестали пускать всех посторонних, в том числе журналистов.