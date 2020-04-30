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2020-04-30T13:05
https://ria.ru/20200430/1570801461.html
В Приангарье задержали чиновников, пытавшихся поджечь лес
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570770804_27:0:1206:663_1036x0_80_0_0_91501210d517dac5c5d21591a4b6a1b1.jpg
РИА Новости

В Приангарье задержали чиновников, пытавшихся поджечь лес

13:05 30.04.2020
2050
© Новости Усть-КутаЗадержание представителей администрации Усть-Кутского района. Стоп-кадр видео
Задержание представителей администрации Усть-Кутского района. Стоп-кадр видео
© Новости Усть-Кута
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Иркутской области задержали чиновников, которые пытались поджечь сельхозугодья мэра города Усть-Кута Александра Душина.
Ими оказались члены администрации Усть-Кутского района, в том числе первый заместитель главы района и пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова. У них в лодке нашли несколько канистр с бензином. Примечательно, что чиновников задержали местные жители.
Задержание представителей администрации Усть-Кутского района. Стоп-кадр видео
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Политические игры. Что чиновники с канистрами делали в лесу
Душин заявил РИА Новости, что поджог произошел из-за политики.
Он также рассказал, что снял видео, на котором восстанавливает события и подробно рассказывает о произошедшем. По его мнению, запись должна пролить свет на случившееся.
"Мы восстановили немного хронологию событий, как это было. Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу", - добавил Душин.

"Предложил замять дело"

Позднее в разговоре с РЕН ТВ Душин рассказал, что задержанный первый замглавы района предложил ему "договориться, чтобы замять дело".
Он уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались.
При этом у первого замглавы района якобы "вывернута ключица". Ранее руководитель аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марина Косыгина заявила РИА Новости, что чиновника избили местные жители.
Александр Хинштейн
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Кто кого скомпрометировал

В свою очередь, представитель администрации Усть-Кутского района рассказал агентству, что пожар должен был скомпрометировать Душина на выборах главы района, которые должны состояться в сентябре. Он добавил, что основным конкурентом считается действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР.
Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко попросил врио губернатора Иркусткой области Игоря Кобзев проследить, чтобы расследование дела довели до конца, а виновных привлекли к ответственности.
В Иркутской области тушат восемь природных пожаров на площади более пяти тысяч гектаров. За последние дни на землях лесного фонда на территории области ликвидировано 20 пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. Локализованными остаются два очага.
200021
Игорь КобзевИркутская областьУсть-Кутский районПроисшествия
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