В Приангарье задержали чиновников, пытавшихся поджечь лес

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Иркутской области задержали чиновников, которые пытались поджечь сельхозугодья мэра города Усть-Кута Александра Душина.

Ими оказались члены администрации Усть-Кутского района, в том числе первый заместитель главы района и пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова. У них в лодке нашли несколько канистр с бензином. Примечательно, что чиновников задержали местные жители.

Душин заявил РИА Новости, что поджог произошел из-за политики.

Он также рассказал, что снял видео, на котором восстанавливает события и подробно рассказывает о произошедшем. По его мнению, запись должна пролить свет на случившееся.

"Мы восстановили немного хронологию событий, как это было. Я сейчас выезжаю в Усть-Кут , путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу", - добавил Душин.

"Предложил замять дело"

Позднее в разговоре с РЕН ТВ Душин рассказал, что задержанный первый замглавы района предложил ему "договориться, чтобы замять дело".

Он уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались.

При этом у первого замглавы района якобы "вывернута ключица". Ранее руководитель аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марина Косыгина заявила РИА Новости, что чиновника избили местные жители.

Кто кого скомпрометировал

В свою очередь, представитель администрации Усть-Кутского района рассказал агентству, что пожар должен был скомпрометировать Душина на выборах главы района, которые должны состояться в сентябре. Он добавил, что основным конкурентом считается действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко попросил врио губернатора Иркусткой области Игоря Кобзев проследить, чтобы расследование дела довели до конца, а виновных привлекли к ответственности.