Песков назвал условие достижения мира в Донбассе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мир на Донбассе настанет после выполнения минских договоренностей "от А до Я", в документе нет неоднозначных формулировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир в Украине - это выполнение минского комплекса мер, "от А до Я". Мы имеем в виду без каких-либо противоречий выполнение того, что написано. Там, собственно, нет каких-то двусмысленных трактовок", - рассказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, предполагает ли это возвращение Украины на Донбасс, Песков посоветовал читать минский комплекс мер, который и является основополагающим документом.
29 апреля, 11:24Сказано в эфиреТрагедия Донбасса. Почему ситуация на востоке Украины не меняется?Новых законодательных инициатив по "Минску-2" в Раду не поступало, заявил спикер парламента Украины. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, почему так происходит.