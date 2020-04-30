Песков назвал условие достижения мира в Донбассе

Трагедия Донбасса. Почему ситуация на востоке Украины не меняется? Новых законодательных инициатив по "Минску-2" в Раду не поступало, заявил спикер парламента Украины. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, почему так происходит.