Китай и ЕС хотят завершить переговоры по инвестсоглашению к концу года

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай и Гао Фэн. Евросоюз стремятся завершить переговоры по инвестиционному соглашению до конца этого года, несмотря на продолжающуюся в мире пандемию коронавируса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР

"Китай и ЕС на прошлой неделе провели в формате видеоконференции 28-й раунд переговоров по инвестиционному соглашению, стороны обсудили текст соглашения и добились существенного прогресса", - заявил Гао Фэн.

По его словам, "несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по всему миру принесла определенные неудобства для двусторонних переговоров, цель обеих сторон завершить переговоры по соглашению до конца года не изменилась".