Китай и ЕС хотят завершить переговоры по инвестсоглашению к концу года

ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай и Евросоюз стремятся завершить переговоры по инвестиционному соглашению до конца этого года, несмотря на продолжающуюся в мире пандемию коронавируса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Китай и ЕС на прошлой неделе провели в формате видеоконференции 28-й раунд переговоров по инвестиционному соглашению, стороны обсудили текст соглашения и добились существенного прогресса", - заявил Гао Фэн.
По его словам, "несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по всему миру принесла определенные неудобства для двусторонних переговоров, цель обеих сторон завершить переговоры по соглашению до конца года не изменилась".
Он также добавил, что стороны согласовали график консультаций на ближайшие несколько месяцев, в соответствии с которым каждый месяц планируется проводить по одному раунду переговоров, чтобы попытаться вовремя их завершить.
29 апреля, 10:00Фабио Касталдо: коронавирус показал слабость мирового сообщества