Песков оценил развитие ситуации в Донбассе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конфликт в Донбассе де-факто замороженный, поэтому предпринимаются попытки встреч на разных уровнях для разрешения ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это де-факто то, что мы имеем. Именно поэтому предпринимаются постоянно попытки для возобновления экспертного диалога, попытки нащупать совместную почву для дальнейших действий, подготовки базиса для общения на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли угроза замороженности конфликта.
"Но невозможно повторять все время одно и то же, нужно какие-то договоренности начинать выполнять", - добавил он.
29 апреля, 11:24Сказано в эфиреТрагедия Донбасса. Почему ситуация на востоке Украины не меняется?Новых законодательных инициатив по "Минску-2" в Раду не поступало, заявил спикер парламента Украины. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, почему так происходит.