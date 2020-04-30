Песков рассказал, когда будут принимать решения о выходе из самоизоляции

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников, но оставшиеся дни необходимо досидеть в этом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.
"Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе. Это необходимо для всех нас", - сказал Песков журналистам.
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