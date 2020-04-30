Путин пообщается с волонтерами и проведет совещание с правительством

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в режиме онлайн общение с волонтерами и представителями НКО, во второй половине дня у главы государства запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин проведет большое общение онлайн с волонтерами, представителями НКО и бизнеса, те, кто занимается социально-ориентированными делами и проявляет себя в нынешние тяжелые дни, связанные с эпидемией", - сказал Песков.
Кроме того, в графике президента сегодня - совещание по экономическим вопросам.
"Президент продолжает заниматься экономикой. Внушительный состав участников", - добавил Песков.
Он уточнил, что в совещании примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, руководство администрации президента, глава ЦБ.