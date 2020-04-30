Грета Тунберг пожертвовала сто тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) в рамках помощи детям на фоне борьбы с коронавирусом, сообщается в заявлении на сайте ЮНИСЕФ.
"Грета Тунберг получила премию Human Act Award 2020 в День Земли, 22 апреля, и награду в размере 100 тысяч долларов, которые она передаст ЮНИСЕФ. Организация Human Act удваивает пожертвования Греты, и общая сумма в 200 тысяч долларов была пожертвована для поддержки текущей работы ЮНИСЕФ по борьбе с коронавирусом", - говорится в заявлении.
На своем сайте ЮНИСЕФ предлагает всем желающим присоединиться к пожертвованиям, полученные средства будут направлены на обеспечение и поддержку детей в условиях коронавируса более чем в 190 странах.
Ранее на прошлой неделе детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) просил выделить 92,4 миллиона долларов для помощи детям на Ближнем Востоке и Северной Африке на фоне борьбы с коронавирусом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.