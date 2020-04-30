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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T12:57
https://ria.ru/20200430/1570800914.html
Грета Тунберг пожертвовала сто тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156209/10/1562091024_0:173:3025:1875_1036x0_80_0_0_7c5b61d0dd22af73046e91c3dd73f2c8.jpg
РИА Новости

Грета Тунберг пожертвовала сто тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

12:57 30.04.2020
2026
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) в рамках помощи детям на фоне борьбы с коронавирусом, сообщается в заявлении на сайте ЮНИСЕФ.
"Грета Тунберг получила премию Human Act Award 2020 в День Земли, 22 апреля, и награду в размере 100 тысяч долларов, которые она передаст ЮНИСЕФ. Организация Human Act удваивает пожертвования Греты, и общая сумма в 200 тысяч долларов была пожертвована для поддержки текущей работы ЮНИСЕФ по борьбе с коронавирусом", - говорится в заявлении.
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На своем сайте ЮНИСЕФ предлагает всем желающим присоединиться к пожертвованиям, полученные средства будут направлены на обеспечение и поддержку детей в условиях коронавируса более чем в 190 странах.
Ранее на прошлой неделе детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) просил выделить 92,4 миллиона долларов для помощи детям на Ближнем Востоке и Северной Африке на фоне борьбы с коронавирусом COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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