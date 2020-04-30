Грета Тунберг пожертвовала сто тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

"Грета Тунберг получила премию Human Act Award 2020 в День Земли, 22 апреля, и награду в размере 100 тысяч долларов, которые она передаст ЮНИСЕФ. Организация Human Act удваивает пожертвования Греты, и общая сумма в 200 тысяч долларов была пожертвована для поддержки текущей работы ЮНИСЕФ по борьбе с коронавирусом", - говорится в заявлении.