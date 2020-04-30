Ректора Казанского технологического университета отправили под арест

КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Советский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Юшко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 июня", - сказал представитель суда.
Следственные органы задержали 49-летнего Юшко во вторник. Он подозревается по статьям "Мошенничество", "Служебный подлог".
По версии следствия, в 2004-2017 годах подозреваемый, работая в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики и деканом факультета инновационных технологий КНИТУ также на условиях полной занятости.
Следствием установлено, что фактически данного деканата не существовало, и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. По предварительным данным, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму более семи миллионов рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.
КНИТУ-КХТИ – один из крупнейших в РФ образовательных центров химико-технологического профиля, лидер в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по направлению "Химическая технология". Здесь реализуется более 378 образовательных программ высшего, среднего и дополнительного образования. В вузе обучается более 25 тысяч студентов и аспирантов из России и зарубежных стран. Учебный процесс ведут 284 доктора наук и 990 кандидатов наук. КНИТУ является ведущим вузом нефтегазохимического образовательного кластера, интегрируя начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование и инновационную деятельность по данному направлению.
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