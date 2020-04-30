Ректора Казанского технологического университета отправили под арест

КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Советский районный суд Советский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.

"В отношении Юшко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 июня", - сказал представитель суда.

Следственные органы задержали 49-летнего Юшко во вторник. Он подозревается по статьям "Мошенничество", "Служебный подлог".

По версии следствия, в 2004-2017 годах подозреваемый, работая в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики и деканом факультета инновационных технологий КНИТУ также на условиях полной занятости.

Следствием установлено, что фактически данного деканата не существовало, и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. По предварительным данным, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму более семи миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.