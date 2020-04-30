Песков оценил меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые в Москве

"У нас у всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации. Мэрия делает все, что возможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, порождает ли снижение индекса самоизоляции в Москве вопросы к мэрии.

Песков добавил, что можно только надеяться на то, что люди прислушаются к призыву президента Владимира Путина и не будут подвергать опасности свое здоровье, а также здоровье близких и окружающих.

Отвечая на вопрос об инструментах, которыми пользуются в Кремле для определения уровня самоизоляции, Песков отметил, что есть много источников, особенно в крупных городах. "Есть источники по многим городам. Источники машин, которые на линии, которые в городе ездят, эти все данные есть, особенно в Москве и в Питере, в крупных миллионниках. Есть данные по количеству пассажиров в транспорте общественном. Есть данные, которые предоставляют сервисы, такие как "Яндекс", который, конечно, служит определенным ориентиром", - сказал он.