Кличко самостоятельно подстригся во время карантина по COVID-19

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сам себя подстриг в домашних условиях на фоне карантина, введенного на Украине из-за вспышки коронавируса, соответствующее видео он опубликовал в четверг в своем Telegram-канале.
Из-за карантина в связи с коронавирусом на Украине не работают парикмахерские и салоны красоты.
"С утра прихорошился", - написал Кличко.
@klitschko.v
Зранку причепурився🙂 ##haircutchallenge ##стрижкавдома♬ CORONA VIRUS - ANDY ZAVALA
Он также опубликовал видео, в котором сам себе сделал новую стрижку под популярную песню Энди Савала "Corona virus".
При этом мэр открыл для подписчиков своего канала возможность голосования по результатам работы.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
По последним данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 10,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 261 летальный, 1238 человек выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.