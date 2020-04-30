Песков сравнил ситуацию с COVID-19 в России и Европе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в ряде стран Европы, власти принимают самые энергичные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация в России действительно лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел, несколько недель, для того чтобы в экстренном режиме расширить возможности системы здравоохранения",- сказал он журналистам.
"Вы спрашиваете, почему растет количество инфицированных. Растет это из-за пандемии. Из-за всемирной пандемии", - добавил Песков.
Он отметил, что сейчас действительно фиксируется рост числа заболевших, для противодействия этому принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях.
"Да, пока действительно фиксируется рост, и для того чтобы этот рост купировать для начала, потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.