Песков сравнил ситуацию с COVID-19 в России и Европе

"Ситуация в России действительно лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел, несколько недель, для того чтобы в экстренном режиме расширить возможности системы здравоохранения",- сказал он журналистам.

Он отметил, что сейчас действительно фиксируется рост числа заболевших, для противодействия этому принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Да, пока действительно фиксируется рост, и для того чтобы этот рост купировать для начала, потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе", - сказал он.