Губернаторы обобщат мнения об отмене ограничений в регионах

"В любом случае, консолидировать точки зрения будут главы регионов. Именно они имеют особые полномочия в ситуации с коронавирусом и именно на них лежит конечная ответственность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет давать заключения о возможности выхода того или иного региона из режима самоизоляции - будет ли это местный минздрав, эпидемиологи или авторитетные врачи.