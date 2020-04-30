Губернаторы обобщат мнения об отмене ограничений в регионах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главы субъектов России будут консолидировать точки зрения экспертов о возможности снятия в конкретном регионе ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае, консолидировать точки зрения будут главы регионов. Именно они имеют особые полномочия в ситуации с коронавирусом и именно на них лежит конечная ответственность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет давать заключения о возможности выхода того или иного региона из режима самоизоляции - будет ли это местный минздрав, эпидемиологи или авторитетные врачи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.