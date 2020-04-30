Киев должен обсуждать новые условия с ДНР и ЛНР, считает Песков

Журналисты напомнили, что одна из позиций Украины - это вывод политического руководства ДНР и ЛНР за территорию востока Украины. Они поинтересовались у Пескова, при каких условиях Кремль может согласиться с ней.

"Что значит вывод?" - спросил в ответ Песков.

Представитель СМИ отметил на это, что Украина не признает республики, соответственно, урегулирование возможно, если они перестанут существовать.

"Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом", - заявил Песков журналистам.

При этом он добавил, что "невозможно реально продолжать выдвигать новые положения и условия", не обсуждая их с представителями ДНР и ЛНР.

"Москва не является стороной этого конфликта. Украинцы это должны сами обсуждать между собой. Но, не обсуждая это с представителями республик, очень трудно двигаться куда-то дальше", - указал Песков.

На вопрос, как в итоге найти общие слова всем сторонам, ведь Украина, Франция Германия не согласны с тезисом, что Россия не является стороной конфликта, Песков указал, что "общие слова находят в результате многочасовых переговоров, как это в последний раз делали главы государств в Париже".