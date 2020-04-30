В Кремле призвали не расслабляться в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, сообщил журналистам, что еще далеко не время расслабляться и выходить на улицу.
В РФ за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев коронавирусной инфекции, 3093 из них - в Москве.
"Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы", - прокомментировал Песков текущую статистику заболеваемости коронавирусом в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.